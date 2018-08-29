مواطن يتهم مستشفى بيش بتسببها في وفاة ابنه.. وصحة جازان ترد

تركي السالم(صدى):

وجه مواطن، اتهامًا لمستشفى بيش العام بالتسبب في وفاة ابنه ؛ نتيجة عدم تركيب جهاز موصل الدم إلى وريد الجسم بالشكل الصحيح أثناء غسل الكلى.

ومن جانبه رد نبيل غاوي بحسب ” عكاظ ” ، متحدث الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على الاتهامات موضحاً أنه في يوم الخميس الماضي أحضر المريض لجلسة، ولاحظ فريق التمريض انخفاض الضغط الوريدي للقسطرة التي يتم من خلالها سحب الدم للغسل، مع وجود نزيف حاد من منطقة القسطرة.

وقام الفريق المعالج بتقديم الإسعافات المطلوبة ولم تنجح محاولاته، وبناء عليه خاطبت صحة جازان اللجنة المركزية المشرفة على مراكز الغسل الكلوي، وكلفت المختصين في الطب العلاجي والمتابعة باستكمال الإجراءات النظامية حيال إحالة ملف القضية إلى اللجنة الصحية الشرعية.