الكشف عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء أمس

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مرجعة ذلك لقرار سابق اُتخذ منذ مدة طويلة، أفاد بألا يُعقد مجلس الوزراء في أول ثلاثاء بعد صدور الموازنة العامة للدولة، ولا في أول ثلاثاء بعد إجازة العيدين ” الفطر والأضحى ” ، والإجازات الرسمية أيضًا.

وينص نظام المجلس الذي أقرته الدولة بالأمر الملكي رقم: أ/ 13 بتاريخ 3 من ربيع الأول 1414هـ، على أن مقر مجلس الوزراء هو مدينة الرياض، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

وكانت قد صدرت موافقة المقام السامي على عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء من كل أسبوع، بدلًا من الإثنين، وذلك في 14 من أغسطس الماضي، بعد أن ظل المجلس يُعقد الإثنين من كل أسبوع لأعوام ماضية.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، كان قد عقد آخر جلسة له في السابع من أغسطس الجاري بمدينة نيوم شمال المملكة.