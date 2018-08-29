6 عادات احذر عملها فور استيقاظك حفاظا على صحتك

أماني الغامدي(صدى):

لكل إنسان عاداته الحياتية، سواء التي يتبعها عند استيقاظه من النوم، أو قبل نومه، كتناول كوب من الشاي باللبن، أو القهوة، أو ممارسة بعض الرياضة، وغيرها من العادات.

ويشير دكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي أن هناك بعض العادات اليومية، التي لها تأثير مباشر على الصحة العامة، والتي يجب الالتفات لها، للتوقف عنها، حفاظا على صحتك، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

التدخين

هناك الكثير من الرجال اعتادوا أن يدخنوا سيجارة فور استيقاظهم، ظنا منهم أنها تجعلهم ينشطون سريعا، في حين أنها من أخطر العادات التي تهدد بالإصابة بسرطان الرئتين.

تناول الأغذية الدهنية

يجب أن يكون الإفطار خفيفا قدر المستطاع حتى لاتصاب بالخمول، وعسر الهضم، فيمكن أن نستبدل الأطمعة الدهنية بطبق سلطة، أو البيض والجبن، مع عصير، أو حتى الحبوب.

تخطي وجبة الإفطار

معظم من اعتادوا الاستيقاظ قبل موعد الذهاب للعمل مباشرة، يهملون وجبة الافطار، وهذه من العادات السيئة التي تهدد بالإصابة بالسمنة، وعدم القدرة على إنجاز المهام بسرعة، وبالتالي الاستمتاع باليوم.

تجاهل النظافة الشخصية

هناك أيضا من لا يهتمون بأخذ دش صباحي، ويهملون نظافتهم الشخصية، فقط للنوم دقائق إضافية، ويعتمدون على العطور لتخليصهم من رائحة العرق.

ولكن هذا مع الوقت سيتسبب في العديد من المشكلات الصحية الخاصة بالجلد، وظهور التجاعيد المبكرة، حب الشباب، وغيرها.

الاستيقاظ متأخرا

نعم، حتى الاستيقاظ في وقت متأخر يعد عادة غير صحية، فهذا يؤثر على أداءك طوال اليوم، ويصيبك بالكسل والخمول.

والحل ليس في الاستيقاظ مبكرا، حتى مع النوم في وقت متأخر، لكن في النوم مبكرا، طالما أنه لابد أن تستيقظ مبكرا، وستجد أن يومك طويلا، وقد استطعت مهامك مبكرا، وأصبح لديك وقت للاستمتاع والراحة.

تجاهل صحة الأسنان

لا يهتم البعض بنظافة الأسنان اليومية، فور الاستيقاظ من النوم، على الرغم من أن هذا التجاهل لنظافة الأسنان، سيؤدي مع الوقت إلى الإصابة بمشكال صحية عديدة، كتسوس الأسنان والتهابات اللثة، وغيرها.