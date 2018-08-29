بالفيديو.. زياد بن نحيت يرثي والده بكلمات مؤثرة

نايف السالم(صدى):

نشر زياد بن نحيت مقطع فيديو رثي فيه والده الشاعر الراحل حجاب بن نحيت، بكلمات مؤثرة عبر خلالها عن حزنه لرحيل والده .

وقال بن نحيت في مطلع رثائه: “نم يا أبي في جنة الرحمن.. واترك فؤادي دائم الخفقان.. ما عاد لي لغة تبين مشاعري .. فالدمع أصدق من حديث لساني”.

لما أهلت التراب فوقك .. خلتني كفنت شعري واستلبت بياني.. ورأيتني طفلا يعود لحجرة كانت بها أمي تعد مكاني .. بالرغم من أن الشيب لاح بعارضي .. أحسست أن اليتم في وجداني .. وشعرت إني كالغريب وأخوتي حولي وحولي كل من عزاني.

سبعون عاما يا أبي لم أنتبه إلا بفقدك أنها يومان.. وأشم رياح الثياب لعلّها تدني إليّ حديثك الروحاني.. وأظل أطرق كل بيتٍ زُرته وأمر بين الدورِ والجدران.