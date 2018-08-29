قريبا.. ” الشورى ” يتناول تمكين خريجي القانون والحقوق من العمل بسلك القضاء

عادل الحربي(صدى):

يناقش مجلس الشورى، في وقت قر يب، مقترحًا بتعديل الفقرة ” د ” من المادة 31 من نظام القضاء، بهدف تمكين حملة شهادات القانون والحقوق من العمل في سلك القضاء؛ حيث تقدم به أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة حنان الأحمدي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فيصل آل فاضل، أن اللجنة الإسلامية تماشت مع المقترح مع بعض التعديلات البسيطة عليه، فيما تنص الفقرة ” د ” من التعديل المقترح على: ” وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة. ”

وأشار ” آل فاضل ” إلى أن المقترح تجاوز المرحلة الأولى من حيث ملاءمة الدراسة، والآن ينتظر أن تطرحه اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمناقشته تحت قبة الشورى، ومن ثم التصويت عليه إذا لم يكن هناك طلب بمزيد من الدراسة من قبل اللجنة.