مشهد صادم لشباب يشقون بطن أنثى أرنب وقت التكاثر..وصغارها تخرج حية
أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب يضحكون بعد قتل أنثى الأرنب، وقاموا بشق بطنها وأخرجوا صغارها وهي حية تتحرك.
وأبان الفيديو لحظة قيام أحد الشباب بالتعليق بعدما اخرجوا صغار انثى الأرنب حية من بطنها قائلا بسخرية ” سنرضعها “.
وأعرب المغردون عن استيائهم من تلك الممارسات التي تهدد بانقراض الحيوانات النادرة في البرية، لاسيما أن هذا الوقت فرصة لهذه الحيوانات للتكاثر.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله
اذا كان التفكير محدود لهذه اللحظه فأنت على خطر
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة
متوحشين حسبي الله .
مرام[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منكم يلي ماتخافون ربي باذن الله تحصلونها قريب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 1 ساعة
لمثل هذا يذوب القلب من كمد
ان كان في القلب اسلام وايمان
اسأل الله الجبار المنتقم
في علاهـ
ان ينتقم لها وعيالها
في يوم يجعل فيه
الولدان شيبا
هزيم[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
يعني اللي يشوفكم يقول مافيه اكل وخير في هالبلد المعطاء ، يا….وش يوصفكم الواحد به؟ موجوده والاغنام موجوده والابقار موجوده والخيرات كثيره وموجوده ولله الحمد، وبعد تو عيد الاضحى مخلص يعني بطونكم مليانه.
ليش الاذى .
واللي يسخر ويقول بنرضعها ، ياشيخ الله يسقيك الالم ، مثل ما آلمت هالحيوان الضعيف هي وصغارهاز
صحيح قلوب بعض الناس اشد قسوه من الحجاره.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
مبين عليهم من كلامهم وتصرفاتهم عديمي الرحمه.
(( ومن لايرحم لا يرحم)) بضم الياء.
افريقي[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 44 دقيقة
اول شي الصيد حلال
ثاني شي اللهجة عرب السودان
رااايق[ عدد التعليقات: 5258 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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حسبنا الله ونعم الوكيل **