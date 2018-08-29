مشهد صادم لشباب يشقون بطن أنثى أرنب وقت التكاثر..وصغارها تخرج حية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب يضحكون بعد قتل أنثى الأرنب، وقاموا بشق بطنها وأخرجوا صغارها وهي حية تتحرك.

وأبان الفيديو لحظة قيام أحد الشباب بالتعليق بعدما اخرجوا صغار انثى الأرنب حية من بطنها قائلا بسخرية ” سنرضعها “.

وأعرب المغردون عن استيائهم من تلك الممارسات التي تهدد بانقراض الحيوانات النادرة في البرية، لاسيما أن هذا الوقت فرصة لهذه الحيوانات للتكاثر.