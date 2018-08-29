تطوير مشروع الهدى والأضاحي عبر مجازر جديدة.. وهذه مميزاتها

علي القحطاني (صدى):

أكد مسؤول بالبنك الإسلامي للتنمیة لشؤون الأضاحي أن توجيهات صدرت بتطوير مشروع الهدي والأضاحي عبر إنشاء مجازر جديدة يتم فيها الاعتماد على الميكنة بشكل كامل واستخدام الروبوتات بشكل أكبر.

ومن جانبه، قال مستشار رئیس البنك الإسلامي للتنمیة لشؤون الأضاحي ولید فقیه، أنه سيتم إنشاء مجازر جديدة وإعداد آلیة لتطویر مجازر البنك الإسلامي للتنمیة بمنى لیصل عدد المذبوحات ما بین 4.5 إلى 5 ملایین ذبیحة في الموسم الواحد، مبينا أن المجازر الجدیدة تتمیز بخاصیة معالجة البیئة والمیاه واستخدام الطاقة الشمسیة والطاقة النظیفة إلى جانب استخدام الروبوت في الكثير من الأعمال باستثناء الذبح.

وتابع ” فقيه ” أن المشروع يهدف إلى تخفیض 70% من العمالة في المشروع وتحقیق الاستفادة الكاملة من الذبیحة وما یستخرج منھا.

وأضاف أن البنك أعدّ الدراسات اللازمة وتعاقد مع بیت خبرة لوضع الشروط المرجعیة والتفاصیل الفنیة اللازمة لإطلاق المشروع وتنفيذه.