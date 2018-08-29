بالفيديو.. فتاتان ترقصان ” كيكي ” بجوار طائرة أثناء سيرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام طاقم طيران نسائي بأداء رقصة ” تحدي كيكي ” أمام طائرة.

وأبان الفيديو قيام فتاتان بمغادرة الطائرة أثناء سيرها ببطء والرقص بجوارها ، كما أظهر أن الطائرة صغيرة الحجم تستخدمها الشركات عادة للرحلات الخاصة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وأثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبدى البعض إعجابهم بالفيديو فيما رفض آخرون هذا التصرف .

httpv/youtu.be/TNK9Vjnww54