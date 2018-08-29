رسوم متابعة الدوري السعودي تشعل ” تويتر “.. والجماهير: stc قتلت حماسنا

علي القحطاني (صدى):

أثارت شركة الاتصالات السعودية استياء الجماهير الرياضية، بعد إعلانها فرض رسوم شهرية على الراغبين بمتابعة الدوري السعودي، وقدرها 33 ريالا لراغبي الخدمات المتكاملة لاتشمل الضريبة المضافة.

وعبر الجماهير الرياضية عن رفضهم للرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية عن طريق وسم #stc_تحرمنامندورينا ، مؤكدين أن لهم الحق في مشاهدة للدوري بالمجان، ومسألة التشفير إجحاف بحق محبي كرة القدم البسطاء.

وعلق الاعلامي فلاح القحطاني على الوسم قائلا: ” ‏معالي المستشار ‎@Turki_alalshikh يعلن عن تسمية الدوري السعودي للمحترفين باسم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد في خطوة اسعدت الشعب السعودي..

وشركة stc تنغص فرحة المواطن السعودي بهذا القرار وتحرمه من مشاهدة الدوري الاغلى.. مالها إلا أنت ياأبوناصر “.

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وتابع: الإعلامي متعب العواد: ” ‏المشجع الرياضي بسيط إلى حد التماهي، بل بسيط للغاية لا يريد إلا أن يشاهد دوريّه بأبسط المقومات ؛هو لم يحلم -مجرد الحلم بHD، ولم يحلم-مجرد الحلم ب FUll HD، هو لا يريد أن يشاهد مثل نقل الدوريات العالمية لا..لا ليس لديه هذا الطموح، يريد مشاهدة مجانية عبر الاريل “.

وزاد الإعلامي سعدون العويمري: ” ‏بصراحة مهما كانت المسببات فمسألة التشفير فيها إجحاف بحق محبي كرة القدم البسطاء الذين لايستطيعون دفع تذكرة حضور مباراة بقيمة 10 ريالات فما بالك بدفع مبلغ 500 ريال “.

وأكد عبدالعزيز الهشبول مدرب في الاعلام: ” دورينا من حق الجميع مشاهدته وبالمجان وعلى التلفزيون سالفة التطبيق وتقطيع النت تفقدنا متعة مشاهدة كاس دوري الأمير محمد بن سلمان أتمنى إعادة النظر في طريقة البث “.

وقال مغرد معقا على الوسم: ‏على أرض الواقع ما دام stc

هي الناقل الحصري ،لن تجد أي تخفيضات أو حتى عروض في المستقبل،وبتكون مثل المنشار، يعني من الأخر تبي تحقق أرباح ماحققتها من تاريخ تأسيسها، فرصة ووصلت لحد بابها ودفعت مليارات علشانها ،لكن كان من المفترض دراسة الأسعار قبل توقيع العقد “.

وأضاف مغرد: ” ‏للأسف أن stc قتلت كل حماسنا للدوري.. صفقات عالمية، إستعدادات قوية وترقب جماهيري وإعلامي وبعد كل هذا تأتي stc لتقول إدفع أو شاهده على شاشة جوالك بإستخدام الإنترنت “حقنا”.. والله صدمة “.

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الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ طالب اليوم شركة الاتصالات السعودية ” STC “بعقد مؤتمر غداً وبشكل عاجل توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني للدوري السعودي للمحترفين ” كأس الأمير محمد بن سلمان ” .