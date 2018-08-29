” آل الشيخ ” يطالب stc بتوضيح طريقة النقل التليفزيوني للدوري

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ شركة الاتصالات السعودية ” STC “بعقد مؤتمر غداً وبشكل عاجل توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني للدوري السعودي للمحترفين ” كأس الأمير محمد بن سلمان ” .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه في ” تويتر “: ” على stc غداً وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني … غير معقول ….بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم …ويجب ان تكون هناك وسيله مجانية وبدون تأخير للمشاهدة “.

يجدر الإشارة إلى ان شركة الاتصالات السعودية كانت قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، للنقل التلفزيوني والرقمي والرعاية التسويقية لمسابقات كرة القدم السعودية، مقابل 660 مليون ريال سنوياً، ولمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد.