4 أشخاص يختطفون طفلة ويتناوبون اغتصابها بوحشية

تونس(صدى):

شهدت بلدة قبلاط في تونس حادثاً مؤسفاً بعدما أقدم أشخاص على اختطاف طفلة أمام أعين بعض أفراد أسرتها من داخل منزلها ليتناوبوا على اغتصابها.

وتوفيت جدة الطفلة المغتصبة البالغة من العمر 80 عاماً بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس؛ إثر تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل الجناة أثناء اختطافهم الطفلة، كما تعرضت والدة الطفلة للضرب.

وتمكنت الجهات الأمنية في تونس من القبض على 4 أشخاص المتهمين في واقعة اختطاف الطفلة القاصر واغتصابها بشكل جماعي، وتم العثور على الطفلة بوادٍ يبعد عن منزل العائلة بنحو 5 كلم.