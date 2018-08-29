بالصور: عمرها 4 سنوات.. تعرف على قصة أغنى طفلة في العالم بمجهودها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعيش طفلة حسناء تدعى ” ميلي بيل” تبلغ من العمر 4 سنوات حياة الأميرات، وهي أصغر سيدة عاملة أو بالأحرى ” طفلة عاملة ” من كوينزلاند، وتمتلك علامتها المميزة في عالم الموضة.

ويتابع الطفلة الحسناء 192 ألف على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستقرام “، وهو الحساب الذي أنشأته أمها ” شاي فوكس ” كهواية لعرض تصاميم الملابس الراقية الموهوبة على الإنترنت.

بدأت الشهرة بعد ظهور الطفلة وأمها في إحدى المقابلات التلفزيونية، وانهالت عليها العروض من شركات تصميم الأزياء المختلفة، ، فكانت أول سفرية لـ” شاي ” و ” ميلي ” إلى جزيرة بالي.

وقالت والدة الطفلة: ” نذهب إلى الفنادق والمطاعم ومرافقة الجمهور لنا بمثابة إعلان، مقابل امتياز التمتع بالخدمات كاملة من جانبهم، مؤكدة بأنها لا تقبل سوى عروض الوظائف التي تضمن بها أن ابنتها ستحظى بالمتعة والفرح والتدليل.

وأكدت والدة الطفلة أن الصغيرة تتلقى العروض من رواد تصميم الأزياء مثل ” غوتشي ” و “دولتشي أند غابانا ” ، مبينة أن ذلك من أجل المتعة فقط إذ سينتهي كل ذلك بطريقة ما بمجرد أن تدخل ” ميلي” إلى المدرسة بعد عدة شهور.