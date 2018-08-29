أول تعليق من سفير المملكة باليمن على الوصف الأممي لعمليات التحالف في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

علق سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، الثلاثاء على جملة جاءت في التقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وقال سفير المملكة باليمن في تغريدة له عبر ” تويتر ” أن توصيف فريق الخبراء لاستعادة الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنه ” عدوان ” من التحالف، محل استغراب شديد.

وأضاف ” آل جابر ” أن هذا الوصف يضع علامات استفهام حول حيادية الفريق وموضوعيته ومجمل محتوى التقرير.