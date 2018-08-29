إطلاق سراح سعد لمجرد بعد اتهامه بقضية اغتصاب جديدة.. والفنانة أحلام أول المهنئين
أطلقت السلطات الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، سراح الفنان المغربي سعد لمجرد ، وذلك بعد ساعات من اتهامه في قضية اغتصاب جديدة.
وأكد البشير عبدو والد الفنان سعد لمجرد أن السلطات الفرنسية أفرجت عن ابنه سعد، قبل لحظات، مبينا: ” الحمد لله ابني غادر السجن، وأسرته منتشية بهذا الخبر السعيد، وهذا ما يهمنا “.
وأضاف والد الفنان أن حالة ابنه النفسية جيدة، فيما رفض الكشف عن حيثيات الإفراج ، ولم يفصح أن أي معلومات أخرى تتعلق بمستجدات القضية .
وفي سياق متصل علقت الفنانة أحلام قائلة ” الله ينصرك حبيبي ألف سلامة عليك وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك.. “.
وأضافت خلال تغريدة عبر حسابها على إنستقرام ” مبرووووك.. متأكدة إنك نقي ورائع وإنسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معاك مبروك البراءة.. مبروك للمغرب” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32417 ] نشر منذ 2 ساعتين
سعدالمجرد
فنان كبيييييييير
مهو في حاجة يغتصب إي وحده
بأمكانه وبأشارة وحده
يطيح ألف فتاة فرنسية
باالعقل
هذي كلها أتهامات مالها أساس من الصحة
والدليل أن حتى القاضي
ماعرف وش يقول😐
دندنه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
صاحبك بيقولي انك تعرضت لنفس الموضوع وانت صغير
الله يلطف بكم اخي
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا الفنان عنده قضايا مو قضية وحدة أولها بأمريكا قبل لاينشهر وطردوه والله يستر على حريمنا