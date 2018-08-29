إطلاق سراح سعد لمجرد بعد اتهامه بقضية اغتصاب جديدة.. والفنانة أحلام أول المهنئين

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت السلطات الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، سراح الفنان المغربي سعد لمجرد ، وذلك بعد ساعات من اتهامه في قضية اغتصاب جديدة.

وأكد البشير عبدو والد الفنان سعد لمجرد أن السلطات الفرنسية أفرجت عن ابنه سعد، قبل لحظات، مبينا: ” الحمد لله ابني غادر السجن، وأسرته منتشية بهذا الخبر السعيد، وهذا ما يهمنا “.

وأضاف والد الفنان أن حالة ابنه النفسية جيدة، فيما رفض الكشف عن حيثيات الإفراج ، ولم يفصح أن أي معلومات أخرى تتعلق بمستجدات القضية .

وفي سياق متصل علقت الفنانة أحلام قائلة ” الله ينصرك حبيبي ألف سلامة عليك وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك.. “.

وأضافت خلال تغريدة عبر حسابها على إنستقرام ” مبرووووك.. متأكدة إنك نقي ورائع وإنسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معاك مبروك البراءة.. مبروك للمغرب” .