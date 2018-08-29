بعد فشله في قتل زوجته.. أب يمزق جسد ابنه بعدة طعنات

الخرطوم(صدى):

أقدم رجل سوداني على قتل ابنه الطالب بالمرحلة الابتدائية ، وذلك انتقاما من زوجته وردًا على خلافاته معها بعدما أقامت دعوى قضائية للطلاق منه.

تعود أحداث الواقعة عندما نشبت خلافات بين زوجين سودانيين بالخرطوم، فلجأت لابنها الأكبر الذي يمكث في ولاية ” كادوقلي” وتوجهت إليه واستقرت معه وطلبت الطلاق من زوجها .

وتوجه الأب إلى زوجته التي تقيم مع ابنها ، واصطحب معه اله حادة ليقتلها بسبب أضرارها على الطلاق إلا أنه لم يجدها حيث خرجت مع أسرة ابنها للترفيه ، ولم يجد سوى ابنه الأصغر الذي كان يغط في نوم عميق، فأيقظه وهجم عليه بشكل وحشي، ومزق أحشاءه بـ 5 طعنات.

وعلى الرغم من توسل الابن لوالده بألا يقتله، لم يستجب الأب لصراخ الطفل وتوسلاته، ولم يتركه إلا غارقًا في دمائه، وألقى رجال الأمن القبض على الأب تمهيدًا لمحاكمته.