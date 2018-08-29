بالفيديو: داعية شهير يعلن عن التبرع بجسده.. ويحدد الشروط

القاهرة(صدى):

أعلن الداعية المصري الشهير خالد الجندي على الهواء مباشرة، أنه سيتبرع بكامل أعضاء جسده عقب وفاته، مبينا شروط التبرع.

وقال الداعية خالد الجندي خلال برنامجه ” لعلهم يفقهون “، الذي يذاع على فضائية ” dmc “، أنه سيتبرع بجسده بكامل إرادته من غير تأثر أو تأثير، وإنّه سيلزم أسرته بذلك، مضيفا؛ ” كوني أعيش لإحياء الآخرين، خير لي من أن أدفن في التراب وأختم بما لا قيمة له ولا جدوى عن الناس “.

وأكد ” الجندي ” أنّ التبرع بالأعضاء البشرية أمر جائز مثله مثل التبرع بالدم، للحفاظ على النفس البشرية، مضيفا أن التبرع له شروط أولها أن لا يكون بمقابل وأن يترتب عليه تشوه فى خلقة الشخص المتبرع.. ولا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية وهذه فى حالة التبرع من حي إلى حي.