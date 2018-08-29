هل يسمح بدخول السكاكين إلى المملكة.. ” الجمارك ” تجيب وتوضح الشروط
تسائل أحد الأشخاص، حول السماح بدخول السكاكين إلى المملكة، قائلًا: ” هل يسمح بدخول السكاكين أم لا ” .
وردّ حساب الجمارك السعودية على ” تويتر ” ، قائلًا : ” مرحباً بك، في حال كانت السكاكين ليست ذات نصالين وليست كمية تجارية فيسمح بدخولها، ( يقصد بذات النصالين التي تكون حادة من الطرفين) ” .
فيما رد الشخص مرة أخرى: ” اشكرك على تواصلك السريع هل يسمح بأحجام معينة أم لا مانع في ذلك ” .
وقال حساب الجمارك: ” لامانع من ذلك فقط يلزم أن تكون ليست ذات نصالين وليست كمية تجارية ” .
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