هل يسمح بدخول السكاكين إلى المملكة.. ” الجمارك ” تجيب وتوضح الشروط

نايف السالم(صدى):

تسائل أحد الأشخاص، حول السماح بدخول السكاكين إلى المملكة، قائلًا: ” هل يسمح بدخول السكاكين أم لا ” .

وردّ حساب الجمارك السعودية على ” تويتر ” ، قائلًا : ” مرحباً بك، في حال كانت السكاكين ليست ذات نصالين وليست كمية تجارية فيسمح بدخولها، ( يقصد بذات النصالين التي تكون حادة من الطرفين) ” .

فيما رد الشخص مرة أخرى: ” اشكرك على تواصلك السريع هل يسمح بأحجام معينة أم لا مانع في ذلك ” .

وقال حساب الجمارك: ” لامانع من ذلك فقط يلزم أن تكون ليست ذات نصالين وليست كمية تجارية ” .