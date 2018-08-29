” الخضيري ” يكشف حقيقة مقطع شفاء شخص بعد شربة ماء بئر أم رضمة
أوضح الدكتور فهد الخضيري، حقيقة المقطع المتداول عن شخص مصاب بفشل كلوي وشفي بعد أن شرب من ماء بئر أم رضمة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يدور مقطع يزعم فيه ناشره ان هناك شخص مصاب بفشل كلوي وشفي بعدأن شرب من ماء بئر أم رضمة ! واقول : هذا المقطع قديم له سنتين وتم وقتها ايضاح ان ذلك غير صحيح والبئر مغلقة منذ سنتين ” لا أدري من الذي ينبش مقاطع قديمة وكاذبة لاشغال الناس؟ ” .
تركي[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا ما محتاج تفسير مؤكد كذب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30920 ] نشر منذ 16 دقيقة
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