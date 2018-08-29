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” الخضيري ” يكشف حقيقة مقطع شفاء شخص بعد شربة ماء بئر أم رضمة

” الخضيري ” يكشف حقيقة مقطع شفاء شخص بعد شربة ماء بئر أم رضمة
نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، حقيقة المقطع المتداول عن شخص مصاب بفشل كلوي وشفي بعد أن شرب من ماء بئر أم رضمة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يدور مقطع يزعم فيه ناشره ان هناك شخص مصاب بفشل كلوي وشفي بعدأن شرب من ماء بئر أم رضمة ! واقول : هذا المقطع قديم له سنتين وتم وقتها ايضاح ان ذلك غير صحيح والبئر مغلقة منذ سنتين ” لا أدري من الذي ينبش مقاطع قديمة وكاذبة لاشغال الناس؟ ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 36 دقيقة

هذا ما محتاج تفسير مؤكد كذب

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