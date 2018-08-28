خيرية الأفلاج توفر المستلزماتهم الدراسية لأبناء مستفيديها

سعيد العجل(صدى):

قامت جمعية الأفلاج الخيرية بعقد شراكة مجتمعية مع أحد المكتبات بالمحافظة وذلك لتوفير المستلزمات الدراسية لأبناء مستفدي الجمعية .

وأتت الشراكة التي قامت بها خيرية الأفلاج مع مكتبة ابن عباس بالمحافظة على شكل اتفاقية من الطرفين لتوفير كل مايحتاجه الطلاب والطالبات من أدوات دراسية مع بداية العام الدراسي من مستفيدي الجمعية ، حيث منحت المكتبة خصم بنسبة 30% من اجمالي المبلغ المرصود، ويعتبر ذلك رصيداً للمستفيدين ، مع خصم مستمر خاص بنسبة 15% لمستفيدي الجمعية على مدار العام .

هذا وقدم مجلس إدارة خيرية الأفلاج شكره لصاحب مكتبة ابن عباس الأستاذ محمد بن سعد آل زعير على هذه المبادرة الاجتماعية مثمنين له تعاونه وتذليل المعوقات لجمعية الأفلاج الخيرية لحصول مستفيدي الجمعية على أكبر قدر من الفائدة وتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم .