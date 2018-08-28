  • الثلاثاء 28

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. قائد مركبة يفحط بسيارته في جازان ويهرب رغم الطلقات التحذيرية

بالفيديو.. قائد مركبة يفحط بسيارته في جازان ويهرب رغم الطلقات التحذيرية

بالفيديو.. قائد مركبة يفحط بسيارته في جازان ويهرب رغم الطلقات التحذيرية
تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتفحيط بسيارته بطريقة متهورة هدد سلامة مواطنين في جازان حيث إنه لم يتوقف رغم إطلاق الأعيرة التحذيرية .

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المفحط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يوفقه

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله ينقبض عليك

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

اخوي صدمة واحد مفحط الله لايوفقة ومات رحمة الله

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 1 ساعة

الأمر في مثل هذه الحاله يتطلب الرشاش سريع الطلقات لاعطاب اكبر عدد من الأطارات المسدس لايفي بالغرض المطلوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *