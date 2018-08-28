بالفيديو.. قائد مركبة يفحط بسيارته في جازان ويهرب رغم الطلقات التحذيرية

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتفحيط بسيارته بطريقة متهورة هدد سلامة مواطنين في جازان حيث إنه لم يتوقف رغم إطلاق الأعيرة التحذيرية .

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المفحط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.