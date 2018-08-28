بالفيديو.. قائد مركبة يفحط بسيارته في جازان ويهرب رغم الطلقات التحذيرية
أظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتفحيط بسيارته بطريقة متهورة هدد سلامة مواطنين في جازان حيث إنه لم يتوقف رغم إطلاق الأعيرة التحذيرية .
وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المفحط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
فهد[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقه
فيصل[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله ينقبض عليك
لو[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي صدمة واحد مفحط الله لايوفقة ومات رحمة الله
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 1 ساعة
الأمر في مثل هذه الحاله يتطلب الرشاش سريع الطلقات لاعطاب اكبر عدد من الأطارات المسدس لايفي بالغرض المطلوب