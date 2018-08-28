  • الثلاثاء 28

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التجارة ” تضبط مستودع لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية في حائل

” التجارة ” تضبط مستودع لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية في حائل

” التجارة ” تضبط مستودع لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية في حائل
علي العنزي(صدى):

ضبطت وزارة التجارة، مساء اليوم، مستودعًا لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية في حائل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإطارات يتم بيعها على المستهلكين كمنتج صالح للاستخدام، معلنة عن مصادرة 433 إطار منتهي الصلاحية وإغلاق المستودع والكميات المضبوطة ليتم إتلافها.

كما أكدت أنه تم استدعاء صاحبه لإكمال الاجراءات النظامية بحقه وإحالة المخالفين للنيابة العامة.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يقويكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *