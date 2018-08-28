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مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف وزارة النقل

مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف وزارة النقل
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة النقل، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لعدد من الوظائف فيما يخص الإعلان المؤرخ في 19/10/1439هـ.
وجاءت المواعيد كالتالي:
– وظائف سائقي المعدات الثقيلة يوم 18 /12/ 1439هـ.
– جميع الوظائف النسائية يوم 24 و 25 / 12 / 1439هـ.
– جميع الوظائف الرجالية (باستثناء سائقي المعدات الثقيلة) من يوم 29/12/1439هـ، وحتى 3/1/ 1440 هـ.

ونبهت الوزارة على من تعذر على إدارة التوظيف الوصول إليم، التواصل مع الإدارة لتنسيق مواعيد للمقابلات الشخصية يوم 18/12/1439 هـ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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