” الخضيري ” يوضح حقيقة خطورة غلي الماء مرات عديدة على الكلى

عادل الحربي(صدى):

أكد أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على أن استمرار تسخين الماء لفترة طويلة ومستمرة، حيث يحدث معه تبخر كثير للماء، فإنه بذلك قد تتركز الأملاح فيه وتزيد على حدها المثالي

وجاء ذلك ردًا على رسالة متداولة والتي تحذر من غلي الماء مرتين وأنه يضر الكلى؛ ذلك غير صحيح، إلا إذا تم الغليان لمدة ساعة، وتبخرت نصف الكمية ففي هذه الحالة يتركز الملح.

وأضاف: إذا كان التسخين يتم فقط إلى وصول الماء للغليان، ثم إطفاء الجهاز أو إطفاء مصدر الحرارة ويتوقف الغليان؛ فهذا لا يضر حتى لو تم ذلك عدة مرات لأنه لا يتبخر الماء لكنه يسخن فقط.