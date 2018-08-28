هيئة الرياضة تحدد آلية موحدة لأسعار تذاكر المباريات

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تحديد آلية موحدة لأسعار تذاكر المباريات.

وجاءت الآلية الجديدة لأسعار تذاكر المباريات كالآتي : الموحدة ” الأدنى ١٠ ريال، الأعلى ٣٠ ريال ” ، الفضية ” الأدنى ١٠٠ ريال، الأقصى ٣٠٠ ريال ” ، الذهبية ” الأدنى ٣٠٠ ريال، الأقصى ٥٠٠ ريال ” ، المقصورة الملكية ” الأدنى ٢٠٠٠ ريال، الأقصى ٣٠٠٠ ريال ” .

وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ خلال حفل تدشين دوري المحترفين: طموحنا هو العالمية، وأن نكون ضمن أفضل ١٠ دوريات على مستوى العالم، والآن نحن الثاني على مستوى آسيا في قيمة اللاعبين بعد الدوري الصيني، والمرتبة رقم ١٧ على مستوى العالم.

وأضاف : لم يكن ليتحقق ما نشاهده اليوم لولا الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الكثير كان يقول ما تعملون عليه حلم! لكنه اليوم واقع، نحن الأفضل في الشرق الأوسط.