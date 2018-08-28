” آل الشيخ ” يطلق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي لموسم واحد

طلال الغامدي(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي على الدوري السعودي للمحترفين في نسخة استثنائية لمدة موسم واحد.

وقال ” آل الشيخ ” خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم : ” هذا أقل ما يمكن أن نقدمه من شكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما قدمه للرياضة السعودية ” .