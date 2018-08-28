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” آل الشيخ ” يطلق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي لموسم واحد

” آل الشيخ ” يطلق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي لموسم واحد
طلال الغامدي(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي على الدوري السعودي للمحترفين في نسخة استثنائية لمدة موسم واحد.

وقال ” آل الشيخ ” خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم : ” هذا أقل ما يمكن أن نقدمه من شكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما قدمه للرياضة السعودية ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يديمه ويحفظه لنا يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولييييش سنه واحده فقط ..
المفروض يثبت على طوووول يعني يصير اسمه دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين
وهذا اقل شئ نقدر نقدمه لسموه على ما فعله مع الانديه من ديون وشكاوى
الله يحفظك يا سمو الامير محمد ويطووول عمر الملك سلمان ويحفظ المملكه واهلها من كل شر وحاسد

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