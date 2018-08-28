” غرفة جازان ” تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة

سعيد العجل(صدى):

نظمت الغرفة التجارية في جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة في مقر الغرفة يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة 1439هـ بهدف رفع جاهزية المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375ألف ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر القادم.

وقام بإدارة الورشة الأستاذ جوهر ال سالم من الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد أبوهادي النعمي والأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري ,حيث تأتي ورشة العمل هذه ضمن سلسلة ورش تنظمها الهيئة والغرف التجارية في عدد من مناطق المملكة من أجل ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد والتسجيل .

وأكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج المتطور الطموح للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها غرفة جازان بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ,مشيراً إلى أن.

الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها وأمانتها العامة يولون اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بمثل هذه الندوات لدورها الفعال في خدمة القطاع الخاص والحكومي.

بدوره قدم مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بمنطقة جازان إبراهيم علي عسيري شكره لرئيس وأعضاء وأمين عام الغرفة على حسن استقبالهم وتسهيل كافة السبل لنجاح ورشة العمل مؤكداً أنهم يسعون بفرع الهيئة من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق المفهوم الشامل والفائدة المرجوة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.