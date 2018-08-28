منسوبات جمعية ” كيان ” للأيتام ذوي الظروف الخاصة يتبادلون التهاني بعيد الأضحى المبارك

محمد السعران(صدى):

أقامت جمعية ” كيان ” للأيتام ذوي الظروف الخاصة صباح أمس الاثنين حفل المعايدة السنوي لعيد الأضحى المبارك لمنسوباتها جرياً على العادة السنوية، بحضور مديرة الجمعية الأستاذة نورة الغنيم وموظفات الجمعية وذلك في قاعة الاجتماعات بالجمعية. وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ، في أجواء أخوية صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة عيد الأضحى المبارك التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة بنعمة الأمن والأمان وبارك الجميع نجاح حملة ” حج كيان 2018 ” وتمنى الجميع أن يديم الله على الجميع الخير والسعادة والعودة لأمثاله سنوات عديدة.