حساب المواطن يتفاعل مع سؤال سيدة تريد الانفصال عن زوجها في البرنامج

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسار سيدة بشأن فصل نفسها من زوجها في البرنامج لتحصل على الدعم بشكل مستقل.

وقال حساب المواطن عبر ” تويتر ” ردًا على السؤال : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ” المهجورة- متزوجة من غير سعودي- زوجة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجة غائب ” وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.