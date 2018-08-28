حساب المواطن يتفاعل مع سؤال سيدة تريد الانفصال عن زوجها في البرنامج
تفاعل حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسار سيدة بشأن فصل نفسها من زوجها في البرنامج لتحصل على الدعم بشكل مستقل.
وقال حساب المواطن عبر ” تويتر ” ردًا على السؤال : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ” المهجورة- متزوجة من غير سعودي- زوجة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجة غائب ” وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 3 ساعات
وين تبين تنفصلين ………….؟
,, اركدي وعيني من الله خير ، زوجك مسؤول عنك في كافة الحلات ,,
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف هذى السيدة متخلفه وش حساب المواطن يعتبر تصبيره وتبين تخسرين زوجك على شان 380 ريال واعتقد ان زوجك يصرف عليك اكثر من هذا المبلغ التافه لو اني مثل زوجك سرحتك مع الكلاب وخاى 380 تفيدك ما تجيك ب حبه دجاج لمدة يومين
معلمة[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله والشكر
شر البليةِ مايُضحك
دور[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت يخلون الزوجه عادي لو 300 بعض الأزواج مايصرف على مرته خيره لغيره مايعطيها ويمن عليها اتقو الله في زوجاتكم اغلب الزوجات يشكن من قله الصرف قدام الناس شبعان وكريم وعلى بيت أهله بخيل
الراقي=-=[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
حساب المواطن يعاقبني لأني بعت بيتي ويخصم من الدعم 693 ريال ويعطيني 300 . حسبي الله ونعم الوكيل. الله يغنينا من واسع فضله.