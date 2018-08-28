فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس غرفة الطائف

الطائف(صدى):

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالطائف ، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة (1440 – 1444هـ) اعتباراً من يوم الخميس القادم، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 13 / 09 / 2018 م .

واشترطت اللجنة عدداً من الشروط والضوابط الواجب توفرها في المرشح وهي : أن يكون سعودي الجنسية، ومشتركاً في الغرفة، وألا يقل عمره عن (30) عاماً وتخفض إلى 25 عاماً لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية، ولديه سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكات الانتساب بإنتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها ، وأن تكون منشأة طالب الترشيح “مؤسسة أو شركة” موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها، وأن يكون المرشح قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة والاستثمار تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية والصناعية .

وشددت اللجنة على ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة الغرفة لدورتين متتاليتين أو جزءاَ منهما، كما أجازت الضوابط للشركات ترشيح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، على أن تتوفر في المرشح نفس الشروط الواجب توفرها، وأن يكون اسم المرشح مقيداً في السجل التجاري للشركة و موجوداً على رأس العمل ويمارس مهامه فعلياً .

ودعت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالطائف ، الراغبين في الترشح من التجار الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والضوابط اللازمة التقدم بطلباتهم إلى اللجنة بمقر الغرفة الرئيس أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.taifchamber.org.sa )، أو البريد الإلكتروني :([email protected] ) .