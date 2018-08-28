مواطن يتسائل عن آلية الدخول لحساب المتوفى في أبشر

نايف السالم(صدى):

تسائل أحد المواطنين، عن آلية الدخول لحساب المتوفى في أبشر، حيث إن أفراد العائلة مسجلين معه.

وقال المواطن: ” الوالد متوفى وارغب الدخول في خدمات أبشر لأن لديه أفراد العائلة مسجلين معه، والآن لا استطيع الدخول ما الحل ؟ ” .

وردت خدمة عملاء ” أبشر ” عبر ” تويتر ” : ” أخي الكريم، لا يمكن الدخول لحساب المتوفى يتم إيقاف الحساب مباشرة ” .

وقال المواطن: ” طيب امي وبناته والعمالة كيف الطريقة ..؟ ” ، فيما رد حساب الجوازات قائلًا: ” اهلاًبك، رحم الله فقيدكم. يتم ذلك بمراجعة وكيل الورثة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتكم. شكرًالك ” .