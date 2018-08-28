إتاحة وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفيره وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضح أن العمل سيكون بمقر البنك في محافظة جدة، مشيرًا إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم المنح: درجة الماجستير في تخصصات: (التربية، دراسات التنمية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مسؤول المصادر والتوظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدير الخدمات الإدارية: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

والتقديم متاح حتى يوم 27 أكتوبر الماضي، وذلك من خلال الرابط هنــــا .