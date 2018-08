ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نتائج مباريات اليوم من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت النتائج كالآتي:

الجبلين0 Vs جدة2

الوشم1 Vs نجران3

الشعلة0 Vs النهضة1

العدالة1 Vs هجر1

العروبة0 Vs النجوم1