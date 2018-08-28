تعليم منطقة مكة المكرمة يهنىء القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

محمد السعران(صدى):

‎هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ‎الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ،خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1439هـ .

‎وقال المدير العام خلال تهنئته:

‎ باسمي ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة مكة المكرمة يشرفني أن أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1439هـ ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة والتي شاركت فيها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من أبناء هذا الوطن الشامخ وقد كان لها الأثر الكبير في المساهمة لتأدية حجاج بيت الله الحرام حجهم في يسر وسهولة ، وجاء العمل المتلاحم الباهر في نتائجه وخططه الناجحة من حرصكم واهتمامكم ومتابعتكم المستمرة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، ومما أقامته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع حديثة تطويرية في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة، من أجل ذلك تشّرف أبناء الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بالمساهمة مثل كل عام في خدمة حجاج بيت الله عن طريق تقديم الخدمات الكشفيّة ورعاية أطفال حجاج بيت الله الحرام من خلال مشروع الحضانات والروضات الموسمية وفقا لرؤية مملكتنا ٢٠٣٠، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم .

‎كما بعث المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشرفين وأمير منطقة مكة المكرمة, جاء فيها : نبارك لسموكم نجاح موسم هذا الحج للعام ١٤٣٩ هـ والذي يؤكد حرص خادم الحرمين الشرفين في تكثيف جهود المملكة في التخطيط والتنفيذ لخدمة ضيوف أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، وحرص سموكم على تحقيق أجود الخدمات الميدانية والتقنية و كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

‎كما بعث المدير العام برقية تهنئة، لصاحب السمو ‎الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة جاء فيها: باسم منسوبي ومنسوبات أبناء وبنات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نهنئكم على نجاح حج هذا العام وتوديع حجاج بيت الله للمشاعر المقدسة وهم في غاية الرضا والسعادة بعدما أدوا مناسك الحج سالمين غانمين عائدين إلى بلادهم بكل يسر وسهولة وماكان ذلك إلا بمتابعة حثيثة من سموكم في الإشراف المباشر على الخطط والمشاريع المعدة لهذا العام، سائلا الله أن يمدكم بالعون والنجاحات المستمرة لبلادنا الحبيبة وأن يمتعنا بالأمن والأمان.

‎من جهة أخرى بعث برقية تهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى باسم كافة منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

‎يهنئه فيها على نجاح كشافة وزارة التعليم في مساندة دولتنا الحبيبة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا على أن وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير لاتألوا جهدًا في المبادرة إلى تقديم الخدمات التطوعية التي تحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتسخير طاقات أبناء الوطن لبناء الإنسان والمكان، سائلا الله عزوجل أن يوفق معاليه لخدمة بلاد الحرمين الشريفين وأن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من حسد الحاسدين والعابثين.