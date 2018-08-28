بالفيديو.. مشهد مروع لداعية يفك سحر في مبنى مهجور

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع الفيديو قارئ يعالج المس وهو يتجول في مبنى موحش مهجور يوجد به ممرات ضيقة، مستعيناً بضوء الجوال كي يبصر ما بداخل المبنى المظلم ، وعند مروره بإحدى الغرف وجد عمل سحري.

وبدأ القارئ في فك السحر وهو يتلو سورة الفاتحة ولكن أحاطت به النيران التي اشتعلت فجأة في جداران الغرفة ، حيثردد دعاء بصوت مرتفع.

ولم يتضح من الفيديو مكان وزمان الواقعة.