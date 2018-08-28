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بالفيديو.. مشهد مروع لداعية يفك سحر في مبنى مهجور

بالفيديو.. مشهد مروع لداعية يفك سحر في مبنى مهجور
أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع الفيديو قارئ يعالج المس وهو يتجول في مبنى موحش مهجور يوجد به ممرات ضيقة، مستعيناً بضوء الجوال كي يبصر ما بداخل المبنى المظلم ، وعند مروره بإحدى الغرف وجد عمل سحري.

وبدأ القارئ في فك السحر وهو يتلو سورة الفاتحة ولكن أحاطت به النيران التي اشتعلت فجأة في جداران الغرفة ، حيثردد دعاء بصوت مرتفع.

ولم يتضح من الفيديو مكان وزمان الواقعة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 56 دقيقة

أعوذ بالله من همزات الشياطين

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