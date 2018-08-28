بالفيديو.. مشهد مروع لداعية يفك سحر في مبنى مهجور
أظهر مقطع الفيديو قارئ يعالج المس وهو يتجول في مبنى موحش مهجور يوجد به ممرات ضيقة، مستعيناً بضوء الجوال كي يبصر ما بداخل المبنى المظلم ، وعند مروره بإحدى الغرف وجد عمل سحري.
وبدأ القارئ في فك السحر وهو يتلو سورة الفاتحة ولكن أحاطت به النيران التي اشتعلت فجأة في جداران الغرفة ، حيثردد دعاء بصوت مرتفع.
ولم يتضح من الفيديو مكان وزمان الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 56 دقيقة
أعوذ بالله من همزات الشياطين