” التصنيع الوطنية ” تتيح وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في بعض التخصصات.

وأشارت الشركة، إلى أن العمل سيكون بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وجازان، كما أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي- المواد (الجبيل): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي أول- المشتريات (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.

. رئيس قسم أعمال الموارد البشرية- الإسفنج (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس إنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مدير أول أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط هنــــا .