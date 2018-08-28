نشر : منذ 4 ساعات 1٬201 2 فيديوهات متنوعة شاهد .. أين تذهب كسوة الكعبة القديمة بعد استبدالها الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 4 ساعات
شرف الله بيته العتيق وشرف حكامنا خداماً له ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 3 ساعات
الرويا تهدف إلى مراحل اول الرويا مكافحة الفساد جميع الشعب صابه الذهول بتولي شاب قادر بمعجزات كان من قبلة يعمل حساب لهم بدء بالقمة أذكر من سنين إلى متى ثم وهب الله لنا رجل لن ينجوا احد٠٠ ساعات بدء الخطبوط يمد هوامير الفساد اعلام بموالكم ايه المساكين قناة الجزيرة تحاول تصداد بالماء العكر الذي خلقةاناس يحرقون الخليج حتى قطر وهي أساس الشرارة التي سوف يدرك أن السعودية لدية قائد يعرف خلاصة الحمدين والاخوان والفرس ٩٩%من الشعب السعودي يكرة ليس الشعب الإيراني بل من يتخذ ثارة من الفرس نحن في معمعه وفي جزيرة ثلاث جهات البس فيكم رجل رشيد ٠
الخلاصة : نحن مستهدفين من الداخل ومن غرر بهم من الخارج بابواق إعلامية شعب يتخذ بالعرف الذي ذهب إليه اباءنا مع المؤسس عبد العزيز رحمه الله بحب آباءنا والدعاء له بستقرار حالهم وحفظ أبناءهم نحن مستهدفون التلاح ثم التلاحم بلاد الحرمين درع يعجز اختراقها بضل الشاب محمد ابن سلمان وحربه سياديه على تراب الجزيرة ٠