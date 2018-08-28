وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدد من الوظائف القيادية والبحثية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من الإدارات والمدارس التابعة للجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وبينت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد وسائل الإعلام الرقمية، محرر العلوم- كاتب، رئيس فريق المعلوماتية الحيوية، رئيس فريق علماء العضوية، أخصائي أنظمة التصور، مدير مدرسة رياض الأطفال، مساعد مدير المدرسة الثانوية، مدير دعم الطلاب، عالم حاسوبي.

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