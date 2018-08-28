وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل لدى شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة في محافظة الجبيل.

وأوضح البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة إنتاج، موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، حارس أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

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