اتحاد الكرة يكشف الحقيقة الكاملة حول مباراة السوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، كل ما يتعلق في مباراة السوبر السعودي المصري ويضع الجمهور الرياضي في البلدين الشقيقين أمام الحقيقة، وذلك من خلال عدة نقاط.

– تم الاتفاق بين رئيسي الاتحادين في البلدين منذ أكثر من 7 أشهر على إقامة مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي والمصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، وبطلي الكأس السعودي والمصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة.

– ورغم أن الأهلي والزمالك اتفقا على إقامة هاتين المباراتين خلال شهر نوفمبر القادم إلا أننا فوجئنا بغموض وعدم وضوح من إدارة الأهلي المصري في تحديد الموعد، وبعد أخذ ورد وتراجع وموافقة من قبل الأهلي تم تحديد 8 نوفمبر موعدًا نهائيًا، وبعد اعتماد الموعد، تفاجأ الجميع بتراجع جديد من الأهلي يذكر فيه أن النادي قد يتأهل لنهائي أفريقيا مما يتعارض معه هذا التوقيت، فأوضحنا له أننا نتمنى التأهل للنهائي وإذا حصل نحدد موعدًا آخر.

– عاد الأهلي وشركة برزنتيشن وبصورة غير مفهومة أو واضحة ليطلب اللعب مع الاتحاد بدلًا من الهلال بحجة أن بطل الدوري لابد أن يلعب مع بطل الكأس وبأن هذا هو مفهوم السوبر.

– ووسط ذلك تقدموا بالاعتذار عن المشاركة لضيق الوقت.

– وقد تلقى الاتحاد السعودي اتصالاً من الأشقاء في الاتحاد الإماراتي أوضح من خلاله أنهم يرغبون أن يكونوا طرفًا في هذا الأمر وقد وضحنا لهم أن الاتحاد السعودي لا يمكن أن يكون عائق أمام أي مناسبة فيها اسم الشيخ زايد، وقد تم تفعيل البرامج والمناسبات الرياضية بين الأضقاء.

– عقب ذلك تلقى الاتحاد السعودي اتصالًا من إدارة الزمالك المصري أوضحت فيه تقديرها للمملكة واتحادها ومسمى الكأس وتبدي في هذا الإطار الرغبة في لعب مباراتين مع بطلي الدوري والكأس في المملكة، ووافق الاتحاد السعودي على ذلك وتم التنسيق بين الهلال والاتحاد والزمالك على أن يلعب الهلال مع الزمالك على كأس فخامة الرئيس السيسي ومع الاتحاد على كأس خادم الحرمين.

– عقب ذلك تلقى الاتحاد السودي، اتصالًا من المهندس هاني أبوريدة رغبة منه في احتواء الموقف، فتمت الموافقة على إعادة جدولة المباراة إذا كان الأهلي لديه الجدية في ذلك، لكننا تفاجأنا بطلب الأهلي أن تقام المباراة في أبوظبي أو القاعهرة، ومع كامل التقدير للأشقاء في الإمارات إلا أنه تم رفض الطلب واعتماد ما تم مع نادي الزمالك.