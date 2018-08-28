” ترامب ” يعود لمهاجمة الإعلام.. ويتهم ” جوجل ” بالتواطؤ

واشنطن(صدى):

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمهاجمة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى، مؤكدًا أن ” جوجل ” شركة تقوم بتزوير نتائج البحث لإظهاره سيئًا عن قصد.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر ” تويتر ” : ” في حال البحث على جوجل عن (أخبار ترامب) لا تعرض نتائج سوى تقارير وأخبار الإعلام الكاذب، بعبارة أخرى هي مدبّرة، إنهم يتلاعبون ضدي وضد آخرين بحيث تكون جميع الأخبار والقصص عني سيئة. ولتظهر نتائج (سي إن إن) الكاذبة وتختفي نتائج أخبار المحافظين الجمهوريين ووسائل الإعلام الصادقة أليس هذا غير شرعي ” .

وأضاف: ” تأتي 96% من نتائج البحث عن (أخبار ترامب) من وسائل إعلام اليسار، هذا خطير، فجوجل وغيرها يقمعون صوت المحافظين ويخفون معلومات وأخبارا جيدة، هم يتحكمون فيما يمكننا رؤيته. “