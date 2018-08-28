ذوو أحد قوة الطوارئ يناشدون ولاة الأمر بنقله لمستشفى متخصص بالرياض
تعرَّض أحد قوة الطوارئ بمنطقة عسير، فرزان عنزي الجنيبي الأكلبي، والذي شارك في خدمة الحجاج، إلى حادث مروري ما جعله يرقد في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.
وناشد ذوو ” الأكلبي ” ، ولاة الأمر ” حفظهم الله ” ، بنقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة و المتخصصة في الرياض، حيث إن وضعه الصحي يتطلب ذلك.
وأوضح شقيق ” الأكلبي ” ، أنه تعرض إلى الحادث بعد نهاية مهمته بالحج وهو في طريقه إلى أهله، حيث وقع الحادثل في محافظة الطائف، وهو في مستشفى الملك عبدالعزيز بالعناية المركزة بالطائف.
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