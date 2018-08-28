ذوو أحد قوة الطوارئ يناشدون ولاة الأمر بنقله لمستشفى متخصص بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تعرَّض أحد قوة الطوارئ بمنطقة عسير، فرزان عنزي الجنيبي الأكلبي، والذي شارك في خدمة الحجاج، إلى حادث مروري ما جعله يرقد في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

وناشد ذوو ” الأكلبي ” ، ولاة الأمر ” حفظهم الله ” ، بنقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة و المتخصصة في الرياض، حيث إن وضعه الصحي يتطلب ذلك.

وأوضح شقيق ” الأكلبي ” ، أنه تعرض إلى الحادث بعد نهاية مهمته بالحج وهو في طريقه إلى أهله، حيث وقع الحادثل في محافظة الطائف، وهو في مستشفى الملك عبدالعزيز بالعناية المركزة بالطائف.