بالصور.. SSC Tuatara تخرج للنور بقوة 1750 حصان

أميرة خالد(صدى):

قدمت SSC North America سيارتها الخارقة SSC Tuatara خلال حدث بيبل بيتش المميز بعد 7 سنوات من تقديم النسخة التجريبية من السيارة, وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 5.9 لتر بقوة 1350 حصان ويمكن زيادة القوة الحصانية الي 1750 حصان بأنواع معينة من الوقود. اما المحرك الوسطي في السيارة فيبلغ زونه 194 كجم ويمكن ان يصل الي 8800 لفة في الدقيقة.

ويرسل المحرك القوة للعجلات الخلفية للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال آلي من 7 سرعات , والسيارة عالية الأداء الكوبيه يبلغ وزنها 1247 كجم مع تطوير لجسم السيارة الأيروديناميكي ، والوصول لوزن السيارة الخفيف يأتي عبر استخدام لألياف الكربون في الجسم والشاسيه كما أن العجلات نفسها مصنعة من ألياف الكربون وتأتي قياس 20 بوصة مع اطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب قياس 24535 في الأمام و34525 في الخلف.

وتأتي السيارة على اسم نوع من أنواع العظاءات الموجودة في نيوزيلندا ، ونسخة الانتاج من السيارة تأتي بطول 4.42 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر كما يبلغ عرضها 2 متر وارتفاعها 1.1 متر. ويتوقع أن تكون واحدة من أسرع السيارات الانتاجية في العالم بفضل خفة وزنها وباقة أيروديناميكية للجسم ولكن حتى الآن لم تعلن الشركة أرقام الأداء للسيارة .