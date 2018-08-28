أنباء عن وضع نائب أمير قطر قيد الإقامة الجبرية
كشف مصادر محلية قطرية، عن وضع نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت المصادر، أنه تم حجز الأمير القطري في معسكر الشيحانية العسكري على طريق دخان، وذلك منذ نحو أسبوع.
وبينما لم تتضح صحة هذه الأنباء، إلا أن هناك صراع داخل النظام الحاكم في قطر حيث يرفض بعض الأفراد من العائلة الحاكمة سياسات تنظيم الحمدين.
فيصل[ عدد التعليقات: 1566 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما غريبة عليهم مؤكد عملوا كذا
نوير[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 59 دقيقة
راح يسقطون قريبا جدا تنظيم الحمدين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52921 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللهم مزقهم شر ممزق وارنا بهم عجائب قدرتك ,, آمين ,,