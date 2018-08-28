أنباء عن وضع نائب أمير قطر قيد الإقامة الجبرية

طلال الضوي(صدى):

كشف مصادر محلية قطرية، عن وضع نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، قيد الإقامة الجبرية.

وذكرت المصادر، أنه تم حجز الأمير القطري في معسكر الشيحانية العسكري على طريق دخان، وذلك منذ نحو أسبوع.

وبينما لم تتضح صحة هذه الأنباء، إلا أن هناك صراع داخل النظام الحاكم في قطر حيث يرفض بعض الأفراد من العائلة الحاكمة سياسات تنظيم الحمدين.