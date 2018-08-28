  • الثلاثاء 28

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. أنباء عن وضع نائب أمير قطر قيد الإقامة الجبرية

أنباء عن وضع نائب أمير قطر قيد الإقامة الجبرية

أنباء عن وضع نائب أمير قطر قيد الإقامة الجبرية
طلال الضوي(صدى):

كشف مصادر محلية قطرية، عن وضع نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، قيد الإقامة الجبرية.

وذكرت المصادر، أنه تم حجز الأمير القطري في معسكر الشيحانية العسكري على طريق دخان، وذلك منذ نحو أسبوع.

وبينما لم تتضح صحة هذه الأنباء، إلا أن هناك صراع داخل النظام الحاكم في قطر حيث يرفض بعض الأفراد من العائلة الحاكمة سياسات تنظيم الحمدين.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1566 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ما غريبة عليهم مؤكد عملوا كذا

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 59 دقيقة

راح يسقطون قريبا جدا تنظيم الحمدين

[ عدد التعليقات: 52921 ] نشر منذ 34 دقيقة

اللهم مزقهم شر ممزق وارنا بهم عجائب قدرتك ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *