بالفيديو.. تجمع العشرات من سكان لندن لمشاهدة سيارات أثرياء العرب الفاخرة

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، تجمع العشرات من سكان وزوار لندن في شارع ريجنت الشهير بمنطقة الوست اند، من أجل مشاهدة قافلة من سيارات أثرياء العرب الفاخرة، والتقاط الصور والفيديوهات لها.

وظهر في الفيديو، اندهاش سكان وزوار لندن، حين وقفت قافلة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الأسترلينية في شارع ريجنت الشهير وأغلقته وتسببت في توقف حركة المرور.

ويذكر أن في هذا الوقت كل عام، يتجول أثرياء العرب وخاصة من الخليج بسياراتهم الفارهة وسط المدينة.