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  3. بالفيديو.. ” تيريزا ماي ” ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لإحدى المدارس

بالفيديو.. ” تيريزا ماي ” ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لإحدى المدارس

بالفيديو.. ” تيريزا ماي ” ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لإحدى المدارس
كيب تاون(صدى):

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأنظار إليها، وهي ترقص على أنغام إفريقية، أثناء زيارتها لتلاميذ إحدى المدارس في ” كيب تاون ” بجنوب إفريقيا.

وأعلنت ماي ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية خلال زيارتها، لفتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتجات البريطانية.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 4 ساعات

من اجل مصالحهم يرقصون وحتى يتفصخون ..

, ايش الجديد او الغريب في الموضوع …………؟

[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 26 دقيقة

لازم يكسبون الشعوب عشان مصالحهم

[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 8 دقائق

الرقص الإفريقي من اجمل انواع الرقص
صعب وممتع وبالأخص الإثيوبــــــي

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