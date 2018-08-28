بالفيديو.. ” تيريزا ماي ” ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لإحدى المدارس

كيب تاون(صدى):

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأنظار إليها، وهي ترقص على أنغام إفريقية، أثناء زيارتها لتلاميذ إحدى المدارس في ” كيب تاون ” بجنوب إفريقيا.

وأعلنت ماي ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية خلال زيارتها، لفتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتجات البريطانية.