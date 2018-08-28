بالفيديو.. ” تيريزا ماي ” ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لإحدى المدارس
ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأنظار إليها، وهي ترقص على أنغام إفريقية، أثناء زيارتها لتلاميذ إحدى المدارس في ” كيب تاون ” بجنوب إفريقيا.
وأعلنت ماي ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية خلال زيارتها، لفتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتجات البريطانية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52931 ] نشر منذ 4 ساعات
من اجل مصالحهم يرقصون وحتى يتفصخون ..
, ايش الجديد او الغريب في الموضوع …………؟
زائر الغربي[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 26 دقيقة
لازم يكسبون الشعوب عشان مصالحهم
دهـــر⌛[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 8 دقائق
الرقص الإفريقي من اجمل انواع الرقص
صعب وممتع وبالأخص الإثيوبــــــي