بالفيديو.. مشهد رائع من الطائرة للسماء وهي ملبدة بالغيوم

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه الطيار عبد الله الغامدي مشهد رائع من الطائرة لسماء محافظة تنومة والنماص وهي ملبدة بالغيوم.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في مقطع الفيديو الوان مختلفة على بياض السحاب.