بالفيديو.. مشهد رائع من الطائرة للسماء وهي ملبدة بالغيوم
أظهر مقطع فيديو وثقه الطيار عبد الله الغامدي مشهد رائع من الطائرة لسماء محافظة تنومة والنماص وهي ملبدة بالغيوم.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في مقطع الفيديو الوان مختلفة على بياض السحاب.
احمد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 40 دقيقة
سبحان الله الخالق البارئ المصور
رب السموات والأرض….
لا إله إلا انت إنتي كنت من الظالمين
احمد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا صدى … الله يصلحكم
هذا التعبير الصح بالفيديوا………… عند نشركم لخبر فيه فيديوا
وليس شاهد…. لأن المشاهده تحتمل تظمين الخبر صوره أو فيديوا….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52920 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله ,,
احمد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 31 دقيقة
خاصه لأهل الجنوب…..
يامن ضاقت به الدنيا وضاق عليه صدره…
أنظر لهذا الفيديو لتتيقن بناظريك سعة وبهاء خلق الله من من فوقك….
فإسأله يعطك.. فأنك لا تسأل إلا كريم رحمن فارج الكرب ..قاسم الأرزاق