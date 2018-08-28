فتاة تلقي بنفسها من الطابق الخامس بعد شك زوجها

القاهرة(صدى):

قررت فتاة أن تتخلص من حياتها للأبد، بعد شك زوجها في سلوكها وحبسها في المنزل بصفة مستمرة، حيث ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق الخامس، بعقار سكني بمركز أوسيم بالجيزة في مصر.

واتهم والد الزوجة وشقيقها الزوج بالتسبب في مقتلها حيث رفض أن تذهب إلى عائلتها مما أدى إلى خلاف بينهما.

وناقشت مباحث أوسيم الزوج وتمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قال في التحقيقات تفاصيل ما وقع بينه وبين زوجته المتوفاة من خلافات ومشاجرات وأن حديثه لوالدها عن شكه في خيانتها له دفعها للانتحار، ونفي تماما تسببه في مصرعها.