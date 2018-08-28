فتاة تلقي بنفسها من الطابق الخامس بعد شك زوجها
قررت فتاة أن تتخلص من حياتها للأبد، بعد شك زوجها في سلوكها وحبسها في المنزل بصفة مستمرة، حيث ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق الخامس، بعقار سكني بمركز أوسيم بالجيزة في مصر.
واتهم والد الزوجة وشقيقها الزوج بالتسبب في مقتلها حيث رفض أن تذهب إلى عائلتها مما أدى إلى خلاف بينهما.
وناقشت مباحث أوسيم الزوج وتمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قال في التحقيقات تفاصيل ما وقع بينه وبين زوجته المتوفاة من خلافات ومشاجرات وأن حديثه لوالدها عن شكه في خيانتها له دفعها للانتحار، ونفي تماما تسببه في مصرعها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52911 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غريب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 36 دقيقة
اللي يخون يبليه الله سبحانه بالشك
لو كان إنسلن قويم مايشك في زوجته
غريب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللي يخون يبليه الله سبحانه بالشك
لو كان إنسان قويم مايشك في زوجته