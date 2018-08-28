الحصيني: متوقع هطول أمطار على بعض المناطق

تركي السالم(صدى):

توقع الخبير في الطقس و المناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول على بعض المناطق.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة مكة والمدينة تمتد إلى تبوك والشمالية وغرب نجران وحائل والجوف تحتاج الى متابعة مكة تحت المجهر نهاية هذا الأ سبوع والأسبوع القادم ” .