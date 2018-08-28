الحصيني: متوقع هطول أمطار على بعض المناطق
توقع الخبير في الطقس و المناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول على بعض المناطق.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة مكة والمدينة تمتد إلى تبوك والشمالية وغرب نجران وحائل والجوف تحتاج الى متابعة مكة تحت المجهر نهاية هذا الأ سبوع والأسبوع القادم ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1563 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله امطار الخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52911 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ,, آمين ,,