إشبيلية ينتظر موافق الملكي على انتقال ” دياز ” من أولمبيك ليون

نواف السالم(صدى):

ينتظر نادي إشبيلية الإسباني، موافقة الملكي على صفقة انتقال ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي، رغم اتفاقه على كافة الشروط المالية مع الفريق.

ومن المنتظر أن يعطي ريال مدريد، رأيه النهائي في الصفقة خلال 48 ساعة، حيث يملك الريال نسبة 30% من عقد اللاعب، بالإضافة إلى 5%حصة تكوينه.

ويمكن للنادي الملكي أن يرفض الانتقال في حال عدم رضاه على الشروط المالية أو رغب كفريق في التعاقد معه.

ويبلغ عرض الفريق الفرنسي 40 مليون يورو، وفي حال تمت الصفقة نهائيًا نحو إشبيلية فريال مدريد سيأخذ حوالي 12 مليون يورو لكونه باع اللاعب في صيف 2017 لأولمبيك ليون مقابل 8 ملايين يورو.