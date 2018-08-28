” موبايلي ” تتيح وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة موبايلي للاتصالات، عدد من الوظائف القيادية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروع الشركة في مدينة الرياض، و أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

. أخصائي تطوير المنتجات.

. مدير تنفيذي للتقارير المالية التنظيمية.

. أخصائي المحاسبة العامة.

. مسؤول الاستوديو الداخلي.

. مدير عام الشرائح مسبقة الدفع.

. مدير عام الخدمات الرقمية.

. مدير عام الحملة والتنمية الإبداعية.

. مدير عام قنوات الاتصال.

يذكر أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريه 28 أغسطس الجارس وحتى 12 سبتمبر القادم، وذلك من خلال الرابط هنــا.