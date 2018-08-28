” موبايلي ” تتيح وظائف شاغرة للمواطنين
أتاحت شركة موبايلي للاتصالات، عدد من الوظائف القيادية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.
وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروع الشركة في مدينة الرياض، و أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:
. أخصائي تطوير المنتجات.
. مدير تنفيذي للتقارير المالية التنظيمية.
. أخصائي المحاسبة العامة.
. مسؤول الاستوديو الداخلي.
. مدير عام الشرائح مسبقة الدفع.
. مدير عام الخدمات الرقمية.
. مدير عام الحملة والتنمية الإبداعية.
. مدير عام قنوات الاتصال.
يذكر أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريه 28 أغسطس الجارس وحتى 12 سبتمبر القادم، وذلك من خلال الرابط هنــا.
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